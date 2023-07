Kitco-Umfrage: Kleinanleger bleiben bullisch, Analysten geteilter Meinung

Gold verzeichnete letzte Woche einen scharfen Selloff am Donnerstag, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten sowie Wachstumszahlen besser als erwartet ausfielen. Die Analysten bleiben jedoch weiterhin geteilter Meinung, was die Richtung des Goldpreises in dieser Woche angeht, während Kleinanleger optimistischer gestimmt sind. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regelmäßigen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren jeweils fünf (36%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird sowie eher neutraler Meinung. Außerdem erwarten vier (28%) einen Preisrückgang.Es gaben zudem 322 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 158 (49%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 106 (33%) erwarten einen Preisrückgang, während 58 (18%) eher neutral eingestellt waren.© Redaktion GoldSeiten.de