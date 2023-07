DiMartino Booth: Keine US-Aktien, dafür viel Gold

Michelle Makori sprach für Kitco News vergangene Woche mit Danielle DiMartino Booth über den US-Aktienmarkt, Gold, die Fed-Politik und weitere Themen.Die CEO und Chefstrategin von QI Research erklärt, Powell habe die Pläne der Fed, ihre Bilanz weiter zu reduzieren, klar kommuniziert, und das Ende des Straffungszyklus sei in Sicht. "Ich glaube nicht, dass wir 2024 eine Fortsetzung der Zinserhöhungen sehen werden. Aber ich denke, wenn er davon spricht, dass die Inflation über einen sehr langen Zeitraum nicht das Ziel erreichen wird, dann will er damit sagen, dass sich das Konzept 'höher für länger' so manifestieren wird. Wir werden die Zinssätze länger auf einem sehr hohen Niveau halten, als die Märkte erwarten oder sicherlich gewohnt sind, um die Inflation auf das Zielniveau zu bringen, während wir gleichzeitig die Bilanz schrumpfen und dem System weiterhin Liquidität entziehen."Sie geht davon aus, dass dieses Vorgehen der Fed zu neuen Opfern führen wird, wenn sich die Auswirkungen der höheren Zinsen im System bemerkbar machen. "Ich glaube nicht, dass wir die volle Wucht, das volle Ergebnis, den vollen Schaden gesehen haben, den die vergangenen Zinserhöhungen für die Wirtschaft bedeuten werden. Die New Yorker Federal Reserve hat erst vor wenigen Tagen eine Umfrage veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass Kreditgeber, die Kredite für Hypotheken, Autokredite und Kreditkarten vergeben, für die Zukunft die höchsten Ablehnungsraten für US-Haushalte in der Geschichte ihrer Geschäftstätigkeit erwarten."DiMartino Booth hat den Anlegern bereits früher geraten, in diesem Zinszyklus mit ihren Goldanlagen mutig zu sein. Sie selbst folge dieser Empfehlung: "Ich habe mehr in Gold als ich normalerweise hätte", erklärt sie.Und trotz der starken Performance der US-Aktien, mit einem Anstieg des S&P 500 um mehr als 19% im Jahr 2023, sieht die Expertin große Abwärtsrisiken für Aktien, und sie will nichts damit zu tun haben. "Bin ich in den Aktienmarkt investiert? Wenn das Ihre Frage ist, dann bin ich nicht am Aktienmarkt. Im Moment bin ich nicht an den Aktienmärkten engagiert. Null."© Redaktion GoldSeiten.de