Image Resources NL: Testergebnisse für synthetisches Rutil

Image Resources hat Möglichkeiten getestet, das Ilmenit vom Bidaminna Projekt, für das man gerade eine PFS (Vormachbarkeitsstudie) erstellt hat, in synthetisches Rutil umzuwandeln. Die Resultate wurden heute veröffentlicht: Link Kurz zum Hintergrund. Wie bei unserem Depotwert Sovereign Metals (ASX: SVM) schon erklärt, ist natürliches Rutil das Material mit dem höchsten Titandioxid-Gehalt von ca. 95% und damit erzielt man im Verkauf die höchsten Preise von derzeit >1.200 USD je Tonne. Sovereign Metals hat die größte Lagerstätte der Welt für natürliches Rutil entdeckt. Genau aus diesem Grund bin ich dort investiert und ist auch Rio Tinto investiert.Man kann Ilmenit, welches von Natur aus einen Titandioxid-Gehalt von ca. 60% hat, über diverse Prozesse "upgraden" und somit synthetisches Rutil herstellen. Ziel ist es, den Titandioxid-Gehalt in Richtung von 95% wie beim natürlichen Rutil zu bringen und dann den höheren Verkaufspreis zu erzielen.Während eine Tonne Ilmenit ca. 250 bis 300 USD je Tonne einbringt, könnte man dann das synthetische Rutil für ca. 1.250 USD verkaufen, wobei natürlich auch der Masseverlust während des Prozesses einkalkuliert werden muss.Die Endresultate zeigen, dass es Image Resources möglich war, das Ilmenit mit einem ursprünglichen Titandioxid-Gehalt von 60% in Rutil mit einem Titandioxid-Gehalt von >95% aufzubereiten:"Die Bedeutung der positiven Ergebnisse dieses ersten SR-Umwandlungstests für Image kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, da sie die Tür zu der entscheidenden Wertschöpfungsmöglichkeit öffnen, Ilmenit aus Bidaminna und möglicherweise aus Image's Projekten Yandanooka und McCalls, die sich derzeit in der Machbarkeitsstudie befinden, zu SR aufzuwerten.Wichtig ist, dass das Potenzial für eine Betriebsdauer von mehreren Jahrzehnten aus diesen Projekten dazu dienen könnte, eine Rechtfertigung für Kapitalausgaben für die SR-Produktion zu liefern, falls die Ergebnisse zukünftiger Machbarkeitsstudien positiv ausfallen sollten. Image untersucht auch die Möglichkeit, ein potenziell grünes" SR-Produkt durch die Verwendung von grünem" Wasserstoff zu produzieren, der aus der Hydrolyse von Wasser unter Verwendung der der bestehenden Solarfarm in Boonanarring."Ein interessanter Ansatz und für das frühe Stadium sicherlich gute Resultate. Fraglich ist natürlich, welchen Aufwand man finanziell betreiben muss (OPEX und CAPEX) um dieses synthetische Rutil herzustellen und wie schnell sich diese Summen dann wieder amortisieren. Hier fehlen noch entscheidende Informationen.