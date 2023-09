Analysten bullisch bis neutral, Kleinanleger sehen Gold im Aufwind

Die jüngste Goldumfrage von Kitco News zeigt, dass die Marktanalysten zwischen bullish und neutral schwanken, während die Kleinanleger einen Ausbruch nach oben oder unten aus der jüngsten Handelsspanne erwarten.In dieser Woche nahmen 13 Wall Street-Analysten an der von Kitco durchgeführten Goldumfrage teil. Sechs Experten bzw. 46% erwarteten für die neue Woche höhere Goldpreise, während nur zwei Analysten bzw. 15% einen Preisrückgang vorhersagten. Fünf Analysten bzw. 38% äußerten sich.Weiterhin wurden 591 Stimmen in Online-Umfragen abgegeben. Davon gingen 292 Befragte bzw. 49% davon aus, dass der Goldpreis in der neuen Woche steigen würde. Weitere 208 bzw. 35% rechneten mit einem Rückgang, während 91 Teilnehmer bzw. 15% sich kurzfristig neutral äußerten.© Redaktion GoldSeiten.de