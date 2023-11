Gold - Die Jahresendspurt-Rally

Seit Anfang Oktober befindet sich der Goldpreis in einer weiteren übergeordneten Aufwärtsbewegung, die an die Rallyphase vom Herbst 2022 anknüpft. Dabei gelang den Bullen mit dem Anstieg über 1.998 und 2.009 USD zu Beginn dieser Woche der erwartete Ausbruch, dem eine Kaufwelle bis an die Kursziele bei 2.040 und die 61,8%-Fibonacci-Projektion der Oktoberrally bei 2.055 USD folgte. Letztere Marke wurde im gestrigen Handel schon fast erreicht. Und das Allzeithoch aus dem Mai ist nun auch in direkter Reichweite.Eine kurze Korrektur ausgehend von 2.055 USD wäre nach dem steilen Anstieg der letzten Tage wenig verwunderlich, dürfte allerdings auch schon im Bereich von 2.020 USD in den nächsten Anstieg übergehen. Ein Ausbruch über 2.055 USD würde ein weiteres Kaufsignal generieren. In der Folge könnte auch das Rekordhoch bei 2.076 USD kurzzeitig überwunden werden. Oberhalb von 2.085 USD könnte die Rally sogar schon bis 2.130 USD führen.Abgaben unter 2.020 USD würden dagegen zu einer Korrektur bis 1.998 USD führen. Ein bärisches Signal wäre ohnehin erst unter 1.980 USD aktiv.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)