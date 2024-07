Platin - Abwärtstrend setzt sich mit weiterem Einbruch fort

Der Abwärtstrend bei Platin setzte sich auch in den letzten Tagen fort und führte nach dem erneuten, zuletzt antizipierten Scheitern an der Hürde bei 1.032 USD direkt unter die Unterstützungen bei 988 und 975 USD. Damit wurde die Erholung seit Mitte Juni beendet und dies mit dem Abverkauf an den Ausgangspunkt der kurzen Aufwärtsphase bei 943 USD bestätigt. Aktuell erreicht Platin die kurzfristige Aufwärtstrendlinie und die zentrale Haltemarke bei 938 USD.Eine kleine Erholung, die jetzt einsetzen könnte, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Platin im zweiten Teil des großen Abverkaufs seit Mitte Mai befindet und die 938-USD-Marke in Kürze unterschritten werden dürfte. In der Folge könnte der Kurs bis 915 USD und darunter bereits bis an die breite Supportzone von 865 bis 889 USD einbrechen. Auf diesem Niveau dürfte sich eine deutlichere Erholung anschließen.Um dagegen wieder in bullischeres Gebiet vorzudringen, müsste der Kurs bereits die starken Widerstandsmarken bei 975 und 988 USD aus dem Weg räumen. In diesem aktuell unwahrscheinlichen Szenario dürfte ein Anstieg bis 1.032 USD folgen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)