Palladium - Zurück im alten Fahrwasser?

Die Mitte Februar bei Palladium begonnene Bodenbildung wird aktuell auf eine harte Probe gestellt. Denn der Kurs brach direkt nach dem Anstieg über den Widerstand bei 1.041 USD deutlich ein und setzte seit Anfang Juli auch unter die Supportmarken bei 993 und 967 USD zurück. Noch kann es sich bei der Verkaufswelle strukturell um den letzten Teil der Abwärtstrendphase seit April handeln. Doch hierfür müsste die jetzt erreichte Unterstützungszone von 912 bis 920 USD verteidigt werden.Eine abschließende Abwärtsbewegung könnte am 1.098-USD-Hoch aus dem April begonnen und über die beiden gleichlangen Abwärtsstrecken bis 868 USD geführt haben. Die dritte Abwärtsstrecke, die das Muster vervollständigt und den Beginn eines neuen Aufwärtstrends einleitet, hätte demzufolge am Hoch bei 1.054 USD ihren Startpunkt und könnte bei rund 912 USD nahtlos in eine steile Rally übergehen.Noch haben die Bullen die Chance, im Bereich von 912 USD einen Turnaround zu vollziehen, der sich in einer steilen Kaufwelle bis 967 USD präsentieren würde. Da in diesem Fall auch ein neuer Aufwärtsimpuls begonnen hätte, der einige Wochen andauern sollte, kann man mit einem Sprung über 967 USD auf 993 und 1.015 USD rechnen.Gelingt es den Bullen nicht, diese Trendwendechance zu nutzen, stünde unterhalb von 912 USD ein Einbruch auf 875 – 878 USD an. Hier könnte ebenfalls noch ein dynamischer Anstieg folgen. Darunter dürfte die Verkäuferseite den Abwärtstrend der letzten Tage allerdings bis 825 – 837 USD ausdehnen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)