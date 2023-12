Goldpreis nach starken Novembergewinnen stabil, Powell im Fokus

Der Goldpreis hat sich am Freitag in der Nähe eines Siebenmonatshochs stabilisiert und seine jüngste Rally in Erwartung weiterer Hinweise auf die US-Zinsentwicklung durch den Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell im Laufe des Tages unterbrochen, berichtet Investing.com . Eine Reihe mittelmäßiger Einkaufsmanagerindices (PMI) aus ganz Asien sorgte dafür, dass die Nachfrage nach dem gelben Metall als sicherer Hafen angesichts wachsender Sorgen über eine drohende Konjunkturabschwächung weitgehend aufrecht erhalten wurde.Powell wird im weiteren Verlauf des Freitags auf zwei verschiedenen Veranstaltungen sprechen. Während der Fed-Vorsitzende seine Haltung, dass die Zinssätze für längere Zeit höher bleiben werden, weitgehend beibehalten hat, warteten die Märkte auf eine Änderung seiner Haltung, nachdem eine Reihe von Fed-Vertretern Anfang dieser Woche taubenhafte Hinweise gegeben hatten. Sie räumten auch ein, dass die Inflation in den USA in den letzten Monaten erheblich zurückgegangen sei und dass ein weiterer Rückgang der Inflation wahrscheinlich zu frühen Zinssenkungen durch die Zentralbank führen werde.Die Inflation in den USA hat sich in den letzten Monaten zwar abgeschwächt, liegt aber immer noch deutlich über dem jährlichen Ziel der Fed von 2%. Dies ging aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten zum PCE-Preisindex hervor, die zum Teil zur Erholung des Dollar beitrugen. Powells Kommentare werden das letzte Wort des Fed-Vorsitzenden vor einer zweiwöchigen Blackout-Periode in Erwartung einer Fed-Sitzung Mitte Dezember sein. Es wird allgemein erwartet, dass die Zentralbank die Zinsen beibehält.© Redaktion GoldSeiten.de