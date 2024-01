Indien bezahlt Goldimporte aus den VAE jetzt in Rupien

Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate wickeln ihren bilateralen Handel mit Gold und anderen Rohstoffen nun in Rupien ab, dies berichtet Kitco unter Berufung auf einen hohen indischen Regierungsbeamten. Nach Angaben des Beamten, der anonym bleiben wolle, bezahlt Indien seine Goldimporte aus den Emiraten in seiner eigenen Währung, während die VAE die Rupien, die sie erhalten, zur Bezahlung ihrer Edelstein- und Schmuckkäufe aus Indien verwenden.Die Abrechnung des Handels zwischen Indien und den VAE in Rupien für ausgewählte Waren erfolgt über den von der indischen Zentralbank im Juli 2022 eingeführten Mechanismus der speziellen Rupien-Vostro-Konten. Im Rahmen dieses Mechanismus können indische Rupien für die Fakturierung, Zahlung und Abwicklung von Exporten und Importen verwendet werden.Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten im Juli 2023 eine Absichtserklärung unterzeichnet, um einen Rahmen für die Verwendung ihrer jeweiligen Währungen für die Abwicklung bilateraler Transaktionen zu schaffen.Indien und die VAE hatten zudem bereits am 18. Februar 2022 ein umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (CEPA) unterzeichnet, das im Mai 2022 in Kraft trat. Im Rahmen des Abkommens planten beide Länder, den bilateralen Handel innerhalb der nächsten fünf Jahre auf 100 Milliarden Dollar zu steigern.© Redaktion GoldSeiten.de