SSR Mining Inc. einfach schrecklich

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen SSR Mining ist und bleibt in einer schrecklichen Verfassung. Die mögliche Chance, im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 25. Oktober des letzten Jahres, löste die Aktie klar negativ aus, sodass folgte, was erfolgen musste. Neue Tiefs voraus und somit fehlt jegliches partizipieren an der gegenwärtigen Edelmetallverfassung im generellen Sinne. Schauen wir somit auf die bedauerliche Wahrheit der Charts im nachfolgenden Fazit.Mit den stetig neuen Tiefstständen nährt die Aktie den ohnehin bereits prachtvoll etablierten Abwärtstrend. Zuletzt durchbrach die Aktie die Unterstützung rund um den Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 und wischte mal eben die vergangenen Jahre der Kursperformance beziehungsweise -stabilisierung weg. Aufgrund der unverändert vorherrschenden Kursschwäche erscheinen weitere Tiefs nicht ausgeschlossen und folglich sollte man ein Abtauchen in den einstelligen Kursbereich durchaus einkalkulieren.Zwischenzeitliche Erholungen wären aus aktueller Sicht einzig als Pullbacks im Rahmen der übergeordneten Kursschwäche zu sehen. Unterhalb von 10,69 USD sowie speziell 11,23 USD bleibt die Lage komplett düster mit einem mittelfristigen Abwärtsziel bei 8,09 USD. Sollte sich die Aktie hingegen stabilisieren und den Weg nach oben einschlagen wollen, so wären erste positive Signale oberhalb der bereits benannten Marke von 11,23 USD gegeben.Je ausgeprägter eine solche Stabilisierung verläuft, desto besser, auch unterhalb dieser Marke. Ein Anstieg über 11,23 USD verspricht jedenfalls weiteres Erholungspotenzial bis hin zur entscheidenden Widerstandszone von 12,50 bis 12,92 USD. Dort dürften sich, aufgrund des negativen Bias, die Bullen zunächst die Hörner stoßen. Dennoch wäre der Anfang einer möglichen Trendwende vollzogen.Es bleibt ein Trauerspiel und gegenwärtig gibt es noch keinen Ansatz einer wirklichen Verbesserung. Eine Rückkehr über 10,69 USD könnte den Ansatz einer Erholungsbewegung signalisieren, sodass im weiteren Verlauf ein Anstieg bis 11,23 USD denkbar wäre. Darüber würde sich weiteres Potenzial bis zur Region von 12,50 bis 12,92 USD versprechen.Die Bären üben unveränderten Druck aus und gerade durch die Aufgabe der Unterstützung von 10,69 USD deutet alles auf weitere Verluste hin. Mittelfristig bleibt hierbei nur die Marke von 8,09 USD zu benennen und könnte durchaus als nächstes Ziel der übergeordneten Abwärtsbewegung dienen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.