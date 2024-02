Hedgefonds frustriert von Edelmetallen

Wie Kitco News berichtet, frustriert die solide Unterstützung für Gold und Silber einige bärische Hedgefonds. Laut den jüngsten Handelsdaten der Commodity Futures Trading Commission verzeichneten beide Edelmetalle in der vergangenen Woche ein gewisses Momentum an Short-Deckungen. Der Commitments-of-Traders-Bericht der CFTC für die Woche zum 20. Februar zeigt, dass die Geldmanager ihre spekulative Brutto-Longposition in Gold-Futures an der Comex reduziert haben. Gleichzeitig gingen auch die Shortpositionen zurück. Silber erlebte zwar einen deutlicheren Short-Squeeze als Gold, hatte aber noch nicht genug Schwung, um die Marke von 23,50 $ je Unze zu durchbrechen.Die Gold- und Silberpreise haben sich in einem klar definierten Handelskanal konsolidiert, da sich die Anleger weiterhin auf die Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik der US-Notenbank einstellen. "Während der Rückgang der Long-Positionen damit zusammenhängt, dass der Markt die Zinssenkungen der Fed im Laufe des Jahres auspreist, haben die Makro-Händler eine beträchtliche Netto-Short-Position aufgebaut, die sie anfällig macht. CTA-Trendfolger trugen in diesem Zeitraum zu den Käufen bei, was im Einklang mit der Zunahme der Nettolänge steht", so die Rohstoffanalysten von TD Securities in einer Mitteilung vom Freitag.Weiter schreiben sie: "Seitdem sind die Preise jedoch relativ unverändert geblieben, da die robuste chinesische und außerbörsliche Investitionsnachfrage weiterhin einen Ausgleich zu den rückläufigen Spekulationsströmen darstellt. Mit Blick auf die Zukunft könnten sowohl Algorithmen als auch Fundamentalhändler dazu veranlasst werden, das gelbe Metall zu kaufen, da Makrohändler in Anbetracht eines Zinssenkungszyklus der US-Notenbank historisch gesehen unterinvestiert sind." Auch bei Silber sehen die Analysten von TDS Potential für einen größeren Short-Squeeze. Vorläufig sei die in diesem Bericht verzeichnete Short-Deckungsaktivität eher auf die Verbesserung der Trendsignale als auf die starken fundamentalen Aussichten zurückzuführen, meinen die Analysten in der Mitteilung.Während die robuste physische Nachfrage aus Asien und die beispiellosen Käufe der Zentralbanken den Goldpreis weiterhin stützen werden, gehen viele Analysten davon aus, dass das Edelmetall in seiner Handelsspanne verharren wird, bis die US-Notenbank eine Zinssenkung in Aussicht stellt. "Gold und Silber haben Mühe, die Anleger davon zu überzeugen, dass sie es wert sind, in nennenswertem Umfang besessen zu werden. Nach seinem Höhenflug Anfang Dezember konsolidiert der Goldpreis jedoch recht komfortabel über 2.000 $. Silber ist, wie immer, weitaus unbeständiger. Aber Edelmetalle können jahrelang untätig bleiben und dann taucht aus dem Nichts eine starke Rally auf. Könnte das im Jahr 2024 der Fall sein? Durchaus möglich", sagt David Morrison, leitender Marktanalyst bei Trade Nation, kürzlich in einem Kommentar.© Redaktion GoldSeiten.de