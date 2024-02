Großes Plus bei chinesischen Goldunternehmen 2023

Chinesische Goldunternehmen, darunter Schmuckhändler Beijing Caishikou Department Store und das Bergbauunternehmen Zhongjin Gold, gaben bekannt, dass sie dank der boomenden Nachfrage nach dem Edelmetall für das vergangene Jahr mit höheren Gewinnen rechnen. Dies berichtet die Plattform Yicai Global . Der Nettogewinn von Caishikou wird 2023 voraussichtlich zwischen 670 und 735 Millionen CNY (93,1 und 102,1 Millionen USD) liegen, was einer Steigerung von 46% bis 60% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zhongjin rechnet mit einem Anstieg des Jahresgewinns um 31% bis 57%.Nach Angaben der China Gold Association stieg der Goldverbrauch des Landes im vergangenen Jahr um 8,8% auf 1.089,69 Tonnen. Auf Schmuck entfielen 706,48 Tonnen, ein Plus von 8%, auf Barren und Münzen 299,6 Tonnen, ein Plus von 16%. Die Schmuckhändler Guangdong CHJ Industry, Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry und Zhejiang Ming Jewelry rechnen nach ihren jüngsten Gewinnprognosen mit einer Verdoppelung der Gewinne für das am 31. Dezember beendete Geschäftsjahr.Angesichts der Erholung der chinesischen Wirtschaft und des Einkommenswachstums könnte der Goldmarkt in diesem Jahr besser abschneiden als 2023, so Zhang Yongtao, Vizepräsident der China Gold Association. Einige Diamantenhändler mussten im vergangenen Jahr jedoch Gewinneinbußen hinnehmen. Der Nettogewinn von Schmuckhändler Darry Ring ist voraussichtlich um 88% bis 92% zurückgegangen, da die Nachfrage nach Diamantschmuck aufgrund der verstärkten Nachfrage nach Gold eingeschränkt ist.© Redaktion GoldSeiten.de