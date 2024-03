Sprott Asset Management ruft Sprott Copper Miners ETF ins Leben

Sprott Asset Management LP kündigte gestern an, dass das Unternehmen nun den Sprott Copper Miners ETF ins Leben gerufen hat, der einzige in den USA börsennotierte ETF, der ein reines Investment in große, mittelgroße und kleine Kupferbergbauunternehmen bietet, berichtet GlobeNewswire . Der ETF ist die jüngste Ergänzung zu den auf kritische Rohstoffe ausgerichteten ETFs des Unternehmens und ist nach dem Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ), der im Februar 2023 gestartet wurde, der zweite Kupferbergbaufonds von Sprott."Globale Verpflichtungen zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2050 hängen von kupferintensiven Elektrifizierungsinitiativen ab, wie z. B. dem Ausbau von Stromnetzen, dem Bau von Infrastrukturen für saubere Energie wie Windturbinen und Solarzellen und der Herstellung von mehr Elektrofahrzeugen", erklärte John Ciampaglia, CEO von Sprott Asset Management. "Trotz des wachsenden Interesses der Anleger an Kupfer, da die Energiewende an Fahrt gewinnt, war es für Investoren schwierig, ein gezieltes Investment in Kupferunternehmen zu erreichen. Wir freuen uns, dass wir mit diesem ETF eine gezielte Möglichkeit bieten, in Kupferunternehmen zu investieren."Der Sprott Copper Miners ETF sei bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die vor Gebühren und Aufwendungen im Allgemeinen der Gesamtrendite des Nasdaq Sprott Copper Miners™ Index entsprechen. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung einer Auswahl von globalen Wertpapieren in der Kupferindustrie, einschließlich Kupferproduzenten, -entwicklern und -explorateuren, nachverfolgt.© Redaktion GoldSeiten.de