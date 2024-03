Hercules Silver Corp. - Eine neue Porphyr-Entdeckung in Idaho!

Hercules Silver Corp. (TSX: BIG, WKN: A3DSXU) besitzt das Hercules Projekt im bergbaufreundlichen US-Bundesstaat Idaho. Hercules ist ein verstreutes Silber-Blei-Zink-System mit 28.000 Metern historischer Bohrungen über eine Streichlänge von 3,5 Kilometern. Die Entdeckung des neuen Porphyr-Kupfersystems Leviathan, die zu einem großen Kurssprung führte, verleiht dem Projekt ein erhebliches Potential. Die Aussichten müssen auch Barrick Gold überzeugt haben, die im letzten Jahr ca. 23 Mio. CAD in Hercules Silver investiert haben. Ab Mai möchte Hercules mit einem umfrangreichen Bohrprogramm beginnen, um auf den Ergebnissen des letzten Jahres aufzubauen.Chris Paul ist CEO und Geologe mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Exploration und auf den Kapitalmärkten sowie in zahlreichen leitenden Positionen im Explorationsmanagement. Er ist Direktor und Gründer von Ridgeline Exploration, die 2021 von Goldspot Discoveries übernommen wurden. Er war maßgeblich an bedeutenden Kupfer- und Goldentdeckungen für Golden Ridge Resources und Damara Gold Corp. beteiligt. Chris besitzt einen B.Sc. in Geologie von der Simon Fraser University und ein Diplom in Bergbau vom British Columbia Institute of Technology. (Quelle: Website von Hercules Silver Corp.) Hercules Silver Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung des zu 100% unternehmenseigenen Hercules Silberprojekts, nordwestlich von Cambridge, Idaho, konzentriert.Das Hercules-Projekt ist ein verstreutes Silber-Blei-Zink-System mit 28.000 Metern historischer Bohrungen auf einer Streichenlänge von 3,5 Kilometern. Die Entdeckung des neuen Porphyr-Kupfersystems Leviathan erweitert die Möglichkeiten des Projekts erheblich. Das Unternehmen ist auf Wachstum durch Bohrungen ausgerichtet, nachdem es umfangreiche Oberflächenexplorationen, bestehend aus Boden- und Gesteinsproben, geologischen Kartierungen und IP-Geophysik, abgeschlossen hat.Das Managementteam des Unternehmens verfügt über beträchtliche Explorationserfahrung durch die Entdeckung und Erschließung zahlreicher Edelmetallprojekte weltweit. (Quelle: Pressemitteilungen von Hercules Silver Corp.)© Jan KneistM & M Consult UG (hb)Dieser Beitrag stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Interviewer keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Zuschauer/Zuhörer ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Alle Informationsquellen des Interviewers (neben der interviewten Person) sind öffentlich zugänglich.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die M & M Consult UG (hb) und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten bzw. verbundenen Parteien des Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.Es bestehen keine Interessenkonflikte.