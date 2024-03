Gold - Neues Allzeithoch! Große Rally fast am Ziel

Im gestrigen Handel zog der Goldpreis nach dem Fed-Zinsentscheid in einer dynamischen Kaufwelle über das bisherige Rekordhoch bei 2.195 USD an und markierte mit 2.222 USD einen neuen Höchststand. Damit setzte sich der bei 1.984 USD Mitte Februar begonnene Aufwärtstrend weiter fort, der in den Tagen davor kurzzeitig durch einen Pullback an die frühere Rekordmarke bei 2.145 USD unterbrochen worden war. Aktuell setzt Gold an das Hoch vom 08. März bei 2.195 USD zurück.Der Aufwärtstrend hat durch den gestrigen Sprung neue Dynamik bekommen und dürfte sich zunächst bis an das wichtige Kursziel bei 2.240 USD ausdehnen. Sollte die Marke ebenfalls überwunden werden, könnte die Zone um 2.275 USD angelaufen werden. Spätestens auf diesem Niveau wäre allerdings mit einer deutlichen Gegenbewegung zu rechnen, die durchaus bis 2.145 USD reichen kann. Über 2.275 USD läge das nächste Ziel erst bei 2.319 USD.Abgaben unter 2.175 USD würden dagegen für eine Korrektur bis 2.145 USD sorgen. Darunter wäre die Rally gestoppt und ein kleiner Einbruch bis 2.100 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)