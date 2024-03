US-Staatsanleihen verzeichneten Minus im neuen Jahr

Das US-amerikanische Finanzministerium veröffentlichte diese Woche die Daten zu den Beständen der US-Staatsanleihen zum Januar 2024. Japan blieb unangefochten an der Spitze der Auslandsgläubiger mit 1.153,1 Milliarden Dollar. Im Vergleich zu Dezember investierte Japan also 14,9 Milliarden Dollar mehr. Jährlich betrachtet, ließ sich ein Anstieg von 50,2 Milliarden im Vergleich zu Januar 2023 feststellen.An zweiter Stelle stand auch weiterhin China mit 797,7 Milliarden Dollar. China hat sei drei Jahren zum ersten Mal im Vergleich zum Vormonat ein Minus von 18,6 Milliarden Dollar verzeichnet und lag so nur noch knapp vor den UK. Im Jahresvergleich lag China 61,6 Milliarden Dollar hinter dem Stand von Januar 2023.Auch auf dem dritten Platz lässt sich noch keine Veränderung feststellen. Hier befand sich, wie bereits erwähnt, weiterhin das Vereinigte Königreich mit Staatsanleihen im Wert von 753,5 Milliarden Dollar. Es ergab sich ein leichtes Minus von 0,2 Milliarden Dollar. Die Bestände des UK hatten im Dezember bei 753,7 Milliarden Dollar gelegen. Im Januar 2023 lagen sie bei 660,7 Milliarden, was einen jährlichen Anstieg von 92,8 Milliarden Dollar bedeutet.Insgesamt ging die Summe der von Ausländern gehaltenen US-Anleihen auf 8023,7 Milliarden zurück. Einen Monat zuvor waren es 8056,1 Milliarden Dollar. Sie verzeichneten also ein Minus von 32,4 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum lag die Summe bei 7385,6 Milliarden Dollar, was einem jährlichen Anstieg von 638,1 Milliarden entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de