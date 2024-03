Gold - Die Käufer holen Schwung für große Ziele

Mit dem Anstieg über den Widerstand bei 2.076 USD setzte sich beim Goldpreis Anfang März eine beeindruckende Aufwärtswelle fort, die in der Spitze über das alte Rekordhoch bei 2.145 USD und auf eine neue Höchstmarke von 2.222 USD führte. Dort setzte der Kurs des Edelmetalls zurück und vollzieht aktuell einen bullischen Pullback an das ehemalige Rekordhoch. Die Dynamik des Aufwärtstrends ist damit noch nicht tangiert.Die nächsten Tage könnten zwar etwas ruppiger werden, als die geradlinige Rally der letzten Wochen, doch zunächst ist nur von einem Pullback bis 2.145 USD auszugehen. Hier sollte Gold wieder nach Norden drehen und über 2.190 USD ausbrechen. Die Folge wäre ein Anstieg an die Kursziele bei 2.240 und 2.275 USD. Auf diesem Niveau könnte allerdings eine größere Korrektur starten.Sollte der Goldpreis dagegen unter 2.145 USD fallen, käme es zu einer stärkeren Gegenbewegung, die zunächst bis 2.115 und darunter bis 2.076 – 2.090 USD führen dürfte, ehe sich der Aufwärtstrend fortsetzen kann.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)