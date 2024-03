Indiens Goldeinfuhren könnten im März um 90% sinken

Die indischen Goldimporte werden im März im Vergleich zum Vormonat um mehr als 90% auf den niedrigsten Stand seit der COVID-Pandemie fallen, da die Banken die Importe einschränken, nachdem die Rekordpreise die Nachfrage beeinträchtigt haben, so ein Regierungsbeamter und zwei Bankhändler gegenüber Reuters . Geringere Importe aus Indien, dem weltweit zweitgrößten Verbraucher des Edelmetalls, könnten den Anstieg der Weltmarktpreise begrenzen, die Anfang des Monats aufgrund der Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank ein Rekordhoch erreicht hatten. Der Rückgang der Importe könnte Indien aber auch helfen, sein Handelsdefizit zu verringern und die Rupie zu stützen.Die indischen Goldimporte würden im März wahrscheinlich auf 10 bis 11 Tonnen fallen, verglichen mit 110 Tonnen im Februar, sagte ein Regierungsbeamter, der nicht namentlich genannt werden wollte. "Eine kleine Menge Gold wird diesen Monat nach Zahlung der Zölle vom Zoll abgefertigt. Die Goldimporte sind im Vergleich zum letzten Monat stark zurückgegangen", meinte er. Zwei in Mumbai ansässige Bullionhändler von zwei führenden Goldimportbanken sagten, sie hätten im März aufgrund der schwachen Nachfrage nur sehr wenig Gold importiert. "Die Juweliere haben nicht einmal bei einem Preisnachlass von über 35 $ pro Unze gekauft. Es gibt keinen Grund, das Metall zu einem Rekordpreis zu importieren und auf die Nachfrage zu warten", erklärte einer der Goldhändler.In Indien stiegen die Inlandspreise Anfang des Monats auf ein Rekordhoch von 66.943 Rupien pro 10 Gramm. Dies veranlasste die Händler zu Preisnachlässen von rund 38 $ pro Unze gegenüber den offiziellen Inlandspreisen, einschließlich 15% Einfuhrsteuer und 3% Verkaufssteuer, dem höchsten Stand seit März 2023. Die Goldnachfrage bleibt im März in der Regel stark, da sich die Juweliere mit Vorräten für die indische Hochzeitssaison eindecken, die bereits in vollem Gange ist. Außerdem würden die Kunden wegen der hohen Preise alten Schmuck gegen neuen eintauschen, so dass die Juweliere kein Gold mehr von den Banken kauften, so der Händler.© Redaktion GoldSeiten.de