Platin - Unterstützung wird verteidigt

Nach einer steilen Erholung im November schwenkte Platin mit einem Hoch bei 1.012 USD Ende letzten Jahres wieder in den vorherigen Abwärtstrend ein und fiel bis an den wichtigen Support bei 865 USD zurück. Ausgehend von der Marke konnte ein weiterer Anstieg bis 952 USD in den letzten Wochen zunächst ein Verkaufssignal verhindern. Doch seit Mitte März wird diese Erholung abverkauft. Allerdings konnte ein Bruch der Unterstützung bei 889 USD zuletzt zweimal verhindert werden.Die Vorteile liegen nach dem schwachen Verlauf im März weiter bei den Bären. Dennoch muss für ein Abwärtssignal die 889-USD-Marke unterschritten werden. In der Folge käme es zu Verlusten bis 865 USD. Wird die Unterstützung ebenfalls gebrochen, wäre ein Verkaufssignal aktiviert und ein Rücksetzer bis 822 USD wahrscheinlich.Sollte die Käuferseite dagegen die 889-USD-Marke weiterhin verteidigen, könnte sich zunächst eine Erholung bis 938 USD anschließen. Für ein Kaufsignal müsste dagegen auch weiterhin das Hoch bei 952 USD überschritten werden. Sollte der Ausbruch glücken, könnte die Erholung bis 988 USD führen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)