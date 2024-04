Gold - Das Warten auf das finale Hoch

Seit dem Tief aus dem Februar bei 1.984 USD befindet sich der Goldpreis in einer massiven Aufwärtsbewegung, die das vorherige Allzeithoch bei 2.145 USD inzwischen weit hinter sich gelassen hat. Die Kursziele bei 2.305 und 2.319 USD wurden im Rahmen der Rally ebenfalls übersprintet und in dieser Woche die 2.370-USD-Marke erreicht. Dieses Kursziel bremst den Anstieg aktuell noch ein und sorgte im gestrigen Handel für eine marginale Korrektur. Allerdings zeigen sich die Bullen heute schon wieder in Kauflaune.Sollte Gold jetzt dennoch unter 2.325 USD fallen, könnte sich die gestrige Korrektur bis 2.300 USD ausdehnen. An dieser Stelle dürften die Bullen aber für den nächsten Angriff auf die 2.370-USD-Marke sorgen. Wird sie überwunden, könnte die Rally bis 2.415 USD führen und dort eine scharfe Gegenbewegung einsetzen. Darüber wäre eine Ausdehnung des Anstiegs bis 2.460 USD zu erwarten, ehe der Kurs des Edelmetalls nach Süden drehen dürfte.Unter 2.267 USD stünde dagegen schon jetzt eine stärkere Korrektur an, die bis an das Zwischenhoch bei 2.222 USD und darunter bereits bis 2.175 USD führen dürfte. Damit wäre auch das temporäre Ende der Aufwärtstrendphase bei Gold eingeleitet.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)