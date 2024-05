Jeffrey Christian: Entdollarisierung ist "ein Mythos"

Die Entdollarisierung sei ein "schlechter Witz", und praktisch niemand gebe den Dollar auf, so der Rohstoffexperte Jeffrey Christian, ein führender Rohstoffanalyst und der Gründer der CPM Group. Er wies auf die zunehmende Befürchtung hin, dass der US-Dollar bald als vorherrschende Währung auf den globalen Finanzmärkten verdrängt werden könnte, so berichtet Business Insider Weitere Länder wie Russland, China und andere BRICS-Staaten haben ihr Interesse an einer Abkehr vom Handel auf Dollarbasis bekundet. Doch die Vorstellung, dass irgendjemand den Dollar in nennenswertem Umfang aufgibt, entspricht nicht der Realität, so Christian. "Es ist ein Mythos, der unsinnig ist und sich sehr hartnäckig hält. Er ist beängstigend hartnäckig. Niemand wirft den Dollar weg", meinte Christian in einer kürzlich gehaltenen Präsentation über die Entdollarisierung.Auch die Zentralbanken geben den Greenback nicht auf, so Christian. Der Dollar machte im vierten Quartal 2023 54% aller Devisenreserven aus, ein leichter Rückgang gegenüber den 54,8% im vierten Quartal 2021, wie Daten des Internationalen Währungsfonds zeigen. "Es hat eine Diversifizierung der Devisenbestände der Zentralbanken stattgefunden, aber nicht auf Kosten des Dollar, und auch nicht weg vom Dollar", erklärte er.Obwohl der Dollar mit Herausforderungen konfrontiert ist, steht seine dominante Stellung außer Frage, erklärte zudem der Gouverneur der US-Notenbank, Chris Wallace, am Montag auf einer Konferenz. "Die Rolle der USA in der Weltwirtschaft ändert sich, und das Finanzwesen ist immer im Wandel", so Wallace. "Der Dollar bleibt die bei weitem am meisten verwendete Währung, wenn man eine Reihe von Messgrößen zugrunde legt."© Redaktion GoldSeiten.de