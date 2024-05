Gold: Fehlausbruch wirkt nach

Der Goldpreis konnte sich in den Vorwochen aus einer bullischen Flaggenformation nach oben lösen und die Rally der Vormonate fortsetzen. Zuletzt bildete der Kursverlauf jedoch einen Fehlausbruch am Hoch bei 2.431 USD aus und fällt seitdem wieder zurück.Der Aufwärtstrend der Vorwochen bietet bei 2.350 USD weitere Unterstützung und könnte den Kursverlauf wieder nach oben führen. Gelingt dann der Ausbruch über 2.431 USD, werden auch 2.500 USD schnell erreichbar. Ein Rückfall unter die 2.350 USD könnte alternativ eine größere Zwischenkorrektur bis in den Bereich 2.276 USD einleiten.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)