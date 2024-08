Nasdaq, S&P 500 fallen um jeweils 3% aufgrund Rezessionsängsten in den USA

Die US-Aktienmärkte beendeten den Handel am Montag mit starken Verlusten, wobei der Nasdaq und der S&P 500 um jeweils mindestens 3% fielen. Der Markt weitete den Ausverkauf der letzten Woche aufgrund von Rezessionssorgen in den USA aus, und die Apple-Aktien fielen stark, nachdem bekannt wurde, dass ein Großinvestor seinen Anteil reduziert hatte, berichtet Reuters . Alle drei großen Indices verzeichneten ihre größten dreitägigen prozentualen Rückgänge seit Juni 2022, und der Nasdaq und der S&P 500 schlossen auf dem niedrigsten Stand seit Anfang Mai.Die Rezessionsängste erschütterten die globalen Märkte und trieben die Anleger nach den schwachen Wirtschaftsdaten der vergangenen Woche, einschließlich des schwachen US-Arbeitsmarktberichts vom Freitag, aus riskanten Anlagen heraus. Die Anleger befürchten, dass die Wirtschaft schneller als erwartet an Schwung verliert und dass die US-Notenbank bei ihrer letzten Sitzung einen Fehler gemacht hat, indem sie die Zinssätze konstant hielt.Der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, spielte die Rezessionsängste herunter, sagte aber, dass die Fed-Beamten die Veränderungen im Umfeld im Auge behalten müssen, um eine zu restriktive Zinspolitik zu vermeiden. "Heute sehen wir einen Ausverkauf als Fortsetzung der Beunruhigung, die letzte Woche zu spüren war", meinte Neville Javeri, Portfoliomanager und Leiter des Empiric LT Equity Teams bei Allspring in Washington. "Es begann mit den Arbeitsmarktdaten in der letzten Woche, die eindeutig zu der Überzeugung führten, dass die Fed anfangen muss, proaktiver zu handeln, wenn es um die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen geht", erklärte er.Der schwache Arbeitsmarktbericht und die schrumpfende Produktionstätigkeit in der größten Volkswirtschaft der Welt verstärkten die Sorgen nach den jüngsten enttäuschenden Prognosen der großen US-Technologieunternehmen. Der Nasdaq Composite bestätigte am Freitag, dass er sich im Korrekturbereich befindet. Händler führten eine gewisse Schwäche der Aktien auch auf die Auflösung großer Positionen im Rahmen von Carry Trades zurück, bei denen sich Anleger Geld aus Ländern mit niedrigen Zinssätzen wie Japan oder der Schweiz leihen, um ihre Wetten auf hochverzinsliche Anlagen in anderen Ländern zu finanzieren.© Redaktion GoldSeiten.de