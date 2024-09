Kitco-Umfrage: Wall Street sieht zweiseitiges Risiko für Gold; Main Street vorsichtig optimistisch

Nachdem die Goldpreise in der vergangenen Woche durch Höhen und Tiefen wieder an ihren Ausgangspunkt zurückgekehrt waren, erlebten die Händler in dieser Woche eine gute altmodische Aufwärtsbewegung. Die Veröffentlichung der US-PPI für August am Donnerstagmorgen erwies sich jedoch als der wichtigste Katalysator der Woche für den Goldpreis, ebenso wie für andere Edelmetalle und die meisten Risikoanlagen. Das gelbe Metall schoss von 2.521 Dollar je Unze kurz vor der Veröffentlichung auf 2.548 Dollar nur eine Stunde später.Diesmal nahmen 13 Marktexperten an der Kitco-Umfrage teil. Davon waren acht (62%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Drei (23%) Analysten erwarten hingegen einen Preisrückgang. Zwei (15%) Experten blieben neutral eingestellt.Außerdem gaben 189 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 107 (57%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt, während 47 (25%) eher einen niedrigeren Preis prognostizieren. Die verbleibenden 35 (18%) erwarten Seitwärtsentwicklungen.© Redaktion GoldSeiten.de