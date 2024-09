Papua-Neuguinea geht hart gegen Gewalt in und um Goldmine vor

Papua-Neuguinea hat der Polizei Notstandsvollmachten erteilt, um die zunehmende Gewalt im Porgera-Tal einzudämmen, für die "illegale Siedler" verantwortlich gemacht werden, die in der Nähe einer der größten Goldminen des Landes leben. Dies berichtet die Website Firstpost Polizeichef David Manning erklärte, dass "tödliche Gewalt" eingesetzt werde, um die Ordnung in der schwer zugänglichen Hochlandregion wiederherzustellen, in der es zu tödlichen Zusammenstößen zwischen Arbeitern aus dem Kleinbergbau und lokalen Landbesitzern gekommen ist. "Diese sich verschlechternde Situation wurde von illegalen Bergarbeitern und illegalen Siedlern verursacht, die die traditionellen Landbesitzer drangsalieren und die lokalen Gemeinden mit Gewalt terrorisieren", erklärte er.Die Porgera-Goldmine erwirtschaftete einst rund 10% der jährlichen Exporteinnahmen Papua-Neuguineas. Doch wiederholte Ausbrüche von Gewalt zwischen verschiedenen Stämmen und eine langwierige Übernahme durch die Regierung haben die Produktion in den letzten Jahren gebremst.© Redaktion GoldSeiten.de