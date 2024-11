FX-Empire-Analyst: Goldpreis sinkt nach Trumps Sieg, Fed birgt nun weiteres Abwärtsrisiko

Nachdem der voraussichtliche Wahlsieg von Donald Trump den US-Dollar auf ein Viermonatshoch getrieben hat, hat Gold einen dramatischen Abverkauf erlebt. Das gelbe Metall steht nun vor einem kritischen Test der Unterstützung, da die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Donnerstag ein weiteres Abwärtsrisiko darstellt, so Analyst James Hyerczyk von FX Empire laut Kitco News . "Der Goldpreis ist am Mittwoch stark gefallen, da Händler angesichts eines stärkeren US-Dollar und steigender Staatsanleihenrenditen nach der voraussichtlichen Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus Gewinne mitnehmen", schrieb Hyerczyk.Er meinte zudem, Gold stehe unter erheblichem Druck durch einen erstarkenden USD. "Angetrieben von Trumps voraussichtlichem Wahlsieg und den Zugewinnen der Republikaner im Kongress legte der Dollar um 1,4% zu, während der ICE U.S. Dollar Index den höchsten Stand seit Juli erreichte", stellte er fest. "Der Dollar verzeichnete auch bemerkenswerte Gewinne gegenüber dem mexikanischen Peso, dem Schweizer Franken und anderen wichtigen Währungen, was Gold für internationale Käufer teurer machte und seine Attraktivität als nicht Gewinn erbringender Vermögenswert minderte."Mit Blick auf das technische Bild erklärte Hyerczyk, dass die Aussichten für das gelbe Metall nun bearisch sind und die Risiken eindeutig nach unten tendieren. "Angesichts eines stärkeren Dollar und steigender Renditen besteht für Gold ein unmittelbares Abwärtsrisiko, das sich wahrscheinlich in Richtung des 50-tägigen gleitenden Durchschnitts bei 2.636,66 Dollar ausdehnen wird, falls die Federal Reserve eine vorsichtigere Haltung zu künftigen Zinssenkungen signalisiert", schrieb er.© Redaktion GoldSeiten.de