Verkauf von 4% des IWF-Goldes könnte 86 Ländern Schuldenerlass bringen

Eine Studie zeigt, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) 4% seines Goldes verkaufen sollte, um die Schulden von einkommensschwachen Ländern zu erlassen, die von Klimakatastrophen betroffen sind, da die Klimafinanzierung die ersten Diskussionen auf dem COP29-Gipfel dominiert. Dies geht aus einem Bericht von Geo News hervor. Laut der Studie würde der Verkauf von 4% des Goldes des in Washington ansässigen Kreditgebers 9,52 Mrd. $ einbringen und den Schuldenerlass für 86 Länder abdecken. Von der Karibik bis nach Afrika haben einkommensschwache Länder den IWF in den letzten Jahren um Hilfe gebeten, um Schocks wie die COVID-19-Pandemie zu überstehen, was die Rückzahlungen an den Kreditgeber der letzten Instanz in den folgenden Jahren in die Höhe getrieben hat.Obwohl der IWF über eine Fazilität verfügt, die als Catastrophe Containment Relief Trust (CCRT) bekannt ist, deckt diese nur 30 arme Länder ab und verfügt über lediglich 103 Mio. $, so die Forscher des Global Development Centre der Boston University. Der CCRT soll die Kredite eines in Frage kommenden Mitgliedsstaates an den IWF für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren tilgen, was eine sofortige Entlastung bedeutet und die Verwendung dieser Mittel für andere Prioritäten ermöglicht. "Viele klimaanfällige Länder konnten den CCRT nicht in Anspruch nehmen, da die Förderkriterien die Klimaanfälligkeit nicht berücksichtigen [...] und die Mittel sehr begrenzt sind", so die Forscher in einem Bericht.Die Lösung, so der Bericht, liege im Verkauf eines Teils der 90,5 Mio. Unzen Goldreserven des IWF, um die gestiegenen Preise zur Wiederauffüllung des Fonds zu nutzen und mehr Länder zu versorgen. "Bei den derzeitigen Goldpreisen von über 2.600 $ pro Unze hat der Verkauf eines kleinen Teils des Goldes das Potential, beträchtliche Einnahmen zu generieren und den CCRT leicht wieder aufzufüllen", so der Bericht.© Redaktion GoldSeiten.de