Heraeus: Ist die Fed zu Zinssenkungen gezwungen, könnte Gold profitieren

Der Anstieg des Goldpreises wird auf die Angst vor Handelszöllen zurückgeführt, mit Potenzial für weitere Kursgewinne, sollte die US-Notenbank trotz anhaltender Inflation zu Zinssenkungen gezwungen sein. Die Analysten von Heraeus weisen darauf hin, dass die anhaltenden Zollankündigungen, insbesondere von Präsident Trump, für Volatilität an den Finanzmärkten und beim Goldpreis sorgen, wie Kitco News berichtet. Die jüngste Unsicherheit führte zu einer deutlichen Erholung des Goldpreises, der inmitten einer vorübergehenden Erleichterungsrally an den Aktienmärkten nach dem Aufschub der reziprokalen Zölle ein neues Rekordhoch von über 3.200 US-Dollar je Unze erreichte.Die aktuellen Wirtschaftsindikatoren deuten auf einen leichten Rückgang der Inflation in den USA auf 2,4% im Jahresvergleich hin. Analysten gehen jedoch davon aus, dass die zu erwartenden Zölle inflationären Druck auf die US-Wirtschaft ausüben werden. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat eingeräumt, dass die Auswirkungen der Zölle größer sein könnten als erwartet, was den Balanceakt der Fed, die Inflation zu kontrollieren und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum zu fördern, erschwert, so der Bericht. In der Vergangenheit hat sich die Fed sogar in einem inflationären Umfeld für Zinssenkungen entschieden, wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechterten, was auf ein mögliches Szenario hindeutete, in dem die Goldpreise weiter steigen könnten.Heraeus berichtet auch über die Fortschritte von Barrick Gold bei Reko Diq, einem der weltweit größten unerschlossenen Kupfer- und Goldprojekte, das 2028 in Produktion gehen soll. Das Projekt verfügt über beträchtliche Reserven und ein stufenweises Produktionskonzept zur Steigerung der Goldausbeute und könnte laut Heraeus die Dynamik des Goldangebots in Zukunft weiter beeinflussen.Der Silberpreis entwickelt sich dagegen unterdurchschnittlich, was vor allem auf die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den US-Solarimporten zurückzuführen sei. Obwohl die Verschiebung der Zölle auf Solarzellen eine vorübergehende Entlastung darstellt, dämpft die anhaltende Unsicherheit die Nachfrage, heißt es.Die USA importieren eine beträchtliche Menge an Solarzellen, und es besteht die Gefahr, dass wichtige Lieferanten mit Zöllen belegt werden, was die Silbernachfrage erheblich beeinträchtigen könnte, da Solaranwendungen 19% des gesamten Silberverbrauchs ausmachen. Während Gold neue Höchststände erreicht hat, haben die industrielle Nachfrage nach Silber und die damit verbundenen Unsicherheiten zu einem Anstieg des Gold-Silber-Verhältnisses geführt, schreibt Heraeus weiter.© Redaktion GoldSeiten.de