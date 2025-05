Endeavour Mining Plc: Quartalszahlen wie aus dem Bilderbuch

Unser Depotschwergewicht Endeavour Mining am 1. Mai Feiertag mit den Quartalszahlen: Link . Eine Präsentation zum Zahlenwerk finden Sie hier: Link Produziert wurden 341.000 Unzen Gold zu AISC von 1.129 USD, die dann zu durchschnittlich 2.783 USD verkauft wurden. Eine satte Marge, die sich dann auch in den Finanzzahlen widerspiegelt. Der operative Cash-Flow lag bei 592 Millionen USD, nach 356 Millionen USD im Vorquartal. Der freie Cash-Flow bei 409 Millionen USD, nach 268 Millionen USD im Vorquartal.Das bereinigte EBITDA ist von 546 auf 613 Millionen USD gestiegen! Im Vergleichsquartal 2024 waren es nur 213 Millionen USD. Eine Vervielfachung des EBITDAs, wenn wir das 1. Quartal 2024 als Vergleich hernehmen. Der Gewinn je Aktie im ersten Quartal sprang auf 0,90 USD (ca. 1,24 CAD).Die Netto-Verschuldung wurde um über 350 Millionen USD auf nur noch 378 Millionen USD zurückgeführt:Die Zahlen sehen nicht nur auf den ersten Blick gut aus, sondern auch im Vergleich zu den Analystenschätzungen. Endeavour konnte alle Erwartungen der Analysten deutlich überbieten.Ganz hervorragende Zahlen von Endeavour Mining und dieses Zahlenwerk lässt erwarten, dass die Dividende für dieses Jahr wieder gut ausfallen sollte. Geplant sind erneut zwei Zahlungen, eine pro Halbjahr.Das Unternehmen hat Wort gehalten und Mitte 2024 die Phase der hohen Investitionen verlassen, um sich nun wieder stärker auf die Schaffung von Shareholder-Value zu fokussieren.Die Aktie konnte, in einem allgemein schwachen Umfeld, nur knapp 2% zulegen, was lächerlich ist.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.