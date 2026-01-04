In Cottbus stehen 46 neue Wasserstoffbusse sinnlos herum, da es in der Nähe keinen Treibstoff gibt.China ist bekannt für seine gewaltige Solarzellenproduktion, doch der Preis ist hoch. Wertvolles Ackerland und ganze Gebirgszüge werden mit Solarzellen bedeckt, zum Schaden von Pflanzen- und Tierwelt.Im Internet kursieren Silberpreise, die teils deutlich über den US- (Papier-) Preisen liegen. Lokale Unterschiede für Arbitragemöglichkeiten oder könnte es sogar Erklärungen dafür geben? Zu bedenken ist im Falle Koreas die Umsatzsteuer und Zollgebühr (zusammen 18%), in Deutschland fallen 19% Umsatzsteuer an, während in den USA keine Umsatzsteuer und nur in einigen Staaten eine sog. "Verkaufssteuer" erheben. Zumindest für Silberkäufer ist die USA ein Paradies.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)