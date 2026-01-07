Berlin-Chaos, EU-Zerfall!? & 309 $ Silber

Der Stromausfall in Berlin offenbart erschreckende Lücken bei der Notfallvorbereitung. Der Umgang mit betroffenen Bewohnern sorgt für Entrüstung.
Victor Orban will zwar nicht, daß Ungarn aus der EU austritt, er rechnet aber mit dem Zerfall der EU.
Der Coup der USA, der zur Verhaftung des venezolanischen Präsidenten Maduro führte, sorgt für Erstaunen, doch basiert er wohl auf falschen Behauptungen, was das sog. "Cartel de los Soles" angeht.
Chinas Einfluß auf den Silbermarkt wird immer stärker. Silber ist ein strategischer Rohstoff, der natürlich auch Spekulanten anzieht, doch dürfte die Rekordreise längst nicht vorbei sein. Zumal es Anzeichen einer Flucht in Sachwerte gibt, weil das Vertrauen ins (Papier-) Geld schwindet.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!