Australiens Goldproduktion könnte neuen Rekord erreichen

Wie Reuters unter Berufung auf einen Bericht des Beratungsunternehmens Surbiton Associates meldet, könnte die Goldproduktion Australiens schon bald auf einen neuen Rekord steigen. Als Grund für diese Prognose werden die zahlreichen neu in Betrieb gehenden Projekte sowie die geringe Anzahl ausscheidender Minen genannt.Nach China ist Australien der zweitgrößte Goldproduzent weltweit. Die Unternehmen konnten in den letzten Jahren durch die niedrigen Kosten hohe Margen erzielen, was wiederum zum Ausbau der bestehenden Projekte geführt habe.Im Jahr 2017 wurde die Produktion des Landes um 3 Tonnen gesteigert und erreichte insgesamt 301 Tonnen. Dies war laut Surbiton der höchste Ausstoß seit dem Jahr 1999. Laut Director Sandra Close wäre es nicht überraschend, wenn die Produktion des letzten Jahres durch die neuen Projekte um weitere 20 Tonnen steigen würde. Ob diese Einschätzung für dieses oder die kommenden Jahre gilt, geht aus dem Bericht allerdings nicht eindeutig hervor.Der bisherige Rekord wurde im Jahr 1997 verzeichnet und liegt bei 314 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de