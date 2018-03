Glencore kauft für 1,7 Milliarden USD eine Kohlemine

"Kohle ist out, braucht kein Mensch mehr!"Wie oft habe ich diesen Satz in den vergangenen Jahren gehört?!Doch die Realität ist eben oft eine andere, wie die, die uns die Medien versuchen aufzudrängen.Gestern wurde bekannt, dass die smarten Schweizer Glencore plc einen Anteil von 82% an der Hall Creek Kohlemine im australischen Queensland gekauft haben. Diese 82% lässt sich Glencore die stattliche Summe von 1,7 Milliarden USD kosten. Die Mine hat im vergangenen Jahr 9,4 Millionen Tonnen Kokskohle (für die Stahlherstellung) produziert und es wurde ein Gewinn von über 400 Millionen Dollar erwirtschaftet. Das Vorkommen hat 794 Millionen Tonnen Ressource.Zusätzlich erwarb Glencore in diesem Paket ein bislang nicht entwickeltes Thermal-Coal Projekt mit einem Vorkommen von 762 Millionen Tonnen.Der Preis für Kokskohle ist stark und die Nachfrage aus der Stahlindustrie wird uns erhalten bleiben. Es gibt keinen Ersatz für Kokskohle in der Stahlherstellung, daher kauft Glencore zu.Die europäische Stahlindustrie ist dringend auf Kokskohle angewiesen und derzeit wird der Großteil für teures Geld und mit langen Lieferzeiten aus Australien, Russland oder den USA importiert.Aufgrund der Spannungen zwischen Europa und Russland ist es gefährlich für die Stahl-Kocher, sich auf diese Lieferungen zu verlassen. Die Politik von Trump und die geplante "Gegenwehr" von Europa könnten die US-Kohlelieferungen in Gefahr bringen.Daher ist es smart von Glencore, sich die Minen in Australien zu sichern. Noch smarter wäre der größte Kokskohle-Produzent Europas, JSW, wenn er sich seinerseits die größten Vorkommen in Europa sichern würde, die noch in den Händen von Prairie Mining liegen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.