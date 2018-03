Silbers Trumpf: "Relativ günstig gegenüber Gold" - Saxo Bank

Wie Ole Hansen von der Saxo Bank in einem Interview mit Kitco News erklärte, sei eine steigende Nachfrage nach sicheren Investitionsmöglichkeiten aufgetreten, die billiger als Gold sind. Das gelbe Metall würde demnach etwas seiner Anziehungskraft an Silber abgeben. Sollte Gold in der Lage sein, seinen Widerstand bei 1.375 Dollar je Unze zu durchbrechen, könnte das weiße Metall davon profitieren.Die aktuelle Anziehung des Goldes könnte dem Silber zum Vorteil gereichen, wenn man seinen geringeren Preis gegenüber den des anderen Metalls und die Tatsache betrachtet, dass die Hedgefonds am 20. März eine rekordwürdige Netto-Short-Position von 35.000 Terminkontrakten hielten; weit unter dem fünf-Jahres-Durchschnitt, so Hansen. Die Rekord-Short-Position wurde aufgebaut, obwohl bisher kein klares Verkaufssignal in den Charts zu erkennen war.Des Weiteren verzeichnet das derzeitige Gold/Silber-Verhältnis mit 80,80 ein seltenes Hoch. Was Investoren dieses Jahr bisher frustriert hat, ist, dass Silber damit ringt Käufer zu finden, während Gold bereits gute Kursgewinne erzielt hat.Dennoch gäbe es auch einige Risiken, die Silbers Anziehungskraft schmälern könnten. Eines davon sind Industriemetalle. "Silber wird hauptsächlich in der Industriebranche verwendet und Industriemetalle tun sich gerade schwer.", erklärte Hansen.© Redaktion GoldSeiten.de