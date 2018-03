BMO: Aufwärtskorrektur der Goldpreisprognose

Laut einem Artikel auf der Webseite von Kitco News erhöhte die kanadische Investmentbank BMO Capital Markets diese Woche ihre Prognosen zur Entwicklung des Goldpreises 2018 um 4% auf 1.327 Dollar je Unze."Die Rückkehr der geopolitischen Spannungen und Sorgen um das weltweite von der Industrie geförderte Wachstum boten sicherlich etwas Unterstützung; auch wenn die zugrundeliegende Überzeugung bezüglich des Besitzes von Edelmetallen als Anlageklasse eher bescheiden scheint", erklärte die BMO. In Zukunft, so glaube man, würde der Inflationsdruck zurückkehren und damit höhere Zinsniveaus erzeugen.Gold habe von sogenannter "Makro-Kapitalverteilung" profitiert, wie Zuflüssen zu physisch gedeckten ETFs. Jedoch gäbe es gedämpftes Interesse innnerhalb der "Mikro-Kapitalverteilung", unter die laut der BMO der Einzelhandel fällt. Die Bank prognostiziert eine Steigerung der Einzelhandelskäufe innerhalb einer inflationären Umgebung, die von zunehmenden Handelsstörungen überschatten wird, und in der Gold als Absicherungsanlage wieder an Bedeutung gewinnen wird.Die BMO schätzt den durchschnittlichen Goldpreis 2019 auf 1.275 Dollar und 2020 auf 1.250 Dollar. Derweil beträgt die Prognose für den Silberdurchschnittspreis 17,30 Dollar je Unze für dieses Jahr und 17,60 Dollar je Unze für nächstes Jahr.Langfristig, so die BMO, denke man, dass die industrielle Nutzung des Silbers eine überdurchschnittliche Preisentwicklung zur Folge haben wird, auch wenn dies bisher nicht der Fall gewesen war. Explizit erwähnt wurde, dass sich die Nachfrage in der Solarenergie-Branche steigern könnte.Zuletzt prognostizierte die BMO des Weiteren einen Platinpreisdurchschnitt von 990 Dollar für dieses Jahr und 1.044 Dollar für nächstes Jahr. Die Unze Palladium wird nach Einschätzung der Analysten in diesem Jahr im Schnitt 962 Dollar kosten, wobei der Preis im zweiten Halbjahr auf 915 Dollar sinken soll.© Redaktion GoldSeiten.de