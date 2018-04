Pantoro Ltd.: Solide Produktionsdaten

Goldproduzent Pantoro kam heute mit einem Update zum abgelaufenen Quartal an den Markt ( Link ).In den ersten drei Monaten des neuen Jahres konnte Pantoro Ltd. 13.385 Unzen Gold produzieren, was minimal unter dem Vorquartal lag (13.841 Unzen). Somit bleibt die aktuelle "run rate" bei einer Jahresproduktion von rund 55.000 Unzen Gold.Die neue Erzsortierungsanlage soll in diesem Monat in Betrieb genommen werden und das Management sieht dies als wichtige Grundlage für eine künftige Produktionssteigerung in den Bereich von 80.000 - 100.000 Unzen pro Jahr.Gute Daten von Pantoro, doch ich bleibe dabei, dass die Aktie nicht mehr günstig bewertet ist. Für eine Jahresproduktion von rund 55.000 Unzen Gold wird die Firma aktuell mit über 190 Millionen USD bewertet. Das ist im Vergleich relativ viel. Zum Beispiel kostet SILVER LAKE bei einer Jahresproduktion von ca. 150.000 Unzen nur 180 Millionen USD.Sicherlich - gelingt der Schritt auf 80.000 Unzen relativiert sich das Ganze, doch zieht sich irgendwo ein Haar in die Suppe, könnte der Markt schnell verschnupft reagieren.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.