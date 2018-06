WGC über den Klimawandel: Gold und die Emission von Treibhausgasen

Emission von Treibhausgasen während der Goldproduktion

Emission pro Tonne

Gesamtemission von Treibhausgasen

Der WGC veröffentlichte vor Kurzem einen Bericht, der den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Bergbauindustrie behandelt. Diesem zufolge werden beispielsweise während der Verfahren, die bei der Goldproduktion involviert sind, Treibhausgase erzeugt.Wie man in der obigen Grafik sieht, entstehen diese Treibhausgase größtenteils während der Förderung, Verarbeitung, Anreicherung und Schmelzung des Goldes. Die Gründe hierfür liegen bei der Geologie des gelben Edelmetalls. Gold ist eines der seltensten Metalle unseres Planeten. Das wiederum bedeutet, dass große Mengen des Erzes gefördert werden müssen, damit man durch Extraktion und Verarbeitung kleine Mengen puren Goldes erhalten kann.Die Verfahren um das fertige Gold auf den Markt zu bringen, nehmen also große Mengen an Energie in Anspruch. Deshalb besitzt das gelbe Edelmetall einen deutlich höheren Ausstoß an Treibhausgasen je Tonne als andere Metalle.Jedoch wird es aufgrund seiner Seltenheit in geringeren Mengen produziert als andere häufiger auffindbare Metalle. Demnach trägt Gold laut Schätzungen des WGCs weniger zu den weltweiten Treibhausgasen bei als andere Bergbauprodukte wie Stahl, Aluminium und Kohle.Den vollständigen Bericht finden Sie auf der Seite des World Gold Council.© Redaktion GoldSeiten.de