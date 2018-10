Goldman Sachs: Zurückgekehrte Rezessionsangst unterstützt Gold

Goldman Sachs ist der Ansicht, dass die "Angst" zurückgekehrt sei und Gold davon profitieren würde, berichtet Bloomberg . Investoren seien zudem zunehmend besorgt über die Möglichkeit, dass die US-Wirtschaft zurück in eine Rezession fallen könnte. Die kürzliche Zunahme des Bullion repräsentiere eine Erholung der angstbedingten Goldnachfrage."Obwohl wir der Meinung sind, dass die US-Konjunktur noch immer am Laufen ist, bedeutete das nicht, dass sich die Märkte nicht um ihr mögliches Ende sorgen", so Goldman. Das Unternehmen selbst beschreibt das US-Wachstum als "noch immer stark". In Zukunft erwarte man, dass sich die "Marktangst" vor einer US-Rezession verstärken wird. Rezessionssorgen und Goldinvestitionen könnten weiter zunehmen, während sich das Wirtschaftswachstum der USA verlangsamt.Weitere Gründe für den Optimismus der Bank seien Aussichten auf Käufe von Zentralbanken, eine höhere Kerninflation innerhalb der USA und steigende Marktnachfrage. Man warne jedoch vor kurzfristigen Gegenwinden in Verbindung mit Schwellenlandwährungen und speziell dem Yuan.Für das nächste Jahr prognostizieren die Volkswirtschaftler der Bank, dass sich das US-Wachstum von 2,9% auf 2,6% verlangsamen wird, wobei die Kerninflation auf 2,5% ansteigen wird. Damit könnten Goldinvestitionen weiter unterstützt werden.© Redaktion GoldSeiten.de