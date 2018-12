Sulliden Mining Capital Inc.: 2 Millionen Troilus wurden verkauft

Sulliden leidet doppelt. Einmal unter dem schlechten Ruf des Managements, zum anderen unter dem Tax-Loss-Selling. Doch das könnte auch, gegen den gesunden Menschenverstand, eine Chance sein.Troilus hat sich zuletzt mit auffälligen Umsätzen nach oben bewegt und gestern hat Sulliden Mining Capital 2 Millionen Aktien bei 0,65 CAD in einem Cross-Trade verkauft.Der Verkauf bringt 1,3 Millionen CAD für Sulliden ein, was in etwa 0,03 CAD je Aktie entspricht.Nach diesem Verkauf hält Sulliden noch gut 12 Millionen Aktien an Troilus Gold , was bei einem Kurs von 0,65 CAD nochmals 7,8 Millionen CAD wären. Der aktuelle Börsenwert von Sulliden Mining liegt aber nur bei 4,5 Millionen CAD. Es könnte also sein, dass sich hier eventuell eine Spekulation ergibt, doch natürlich hält einen die Vorgeschichte etwas ab.Oft sind es jedoch im Tax-Loss-Selling genau die Käufe, die für schnelle 30% oder 50% gut sind.Die Aktie hat in den letzten Jahren öfters ein Tief im Dezember eingezogen, vielleicht auch in diesem Jahr:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.