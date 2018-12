Newmont Mining - Der Grundstein für 2019 ist gelegt!

Die Aktie von Newmont Mining Corp. hat ein bewegtes Börsenjahr hinter sich und steht aktuell 6,74% im Minus. Nachdem es zu Jahresbeginn nach steigenden Kursen ausgesehen hatte, wurden Anleger und Investoren ab April eines Besseren belehrt. Der Aktienkurs brach hier bis Ende Oktober um 31% auf 29 USD ein. Seit dem Test der 20 USD steigt Newmont jetzt den 4. Monat in Folge. Ist die Aktie damit endlich aus dem Schneider?Die angesprochene Abwärtsbewegung wurde an dieser Stelle mit der Analyse vom 31. Mai "Newmont Mining - Die Gefahr ist noch nicht gebannt!" ganz gut vorhergesagt. In Bezug auf ein mögliches Ende der laufenden ABC-Korrektur seit August 2016 gab es jedoch in der letzten Einschätzung vom 10. September "Newmont Mining - Es ist fast schlimmer als 2015!" keine endgültige Gewissheit, dass die Welle C fertig wäre. Zitat: "… sollten daher ab jetzt auf konkrete Umkehrsignale (die es bisher nicht gibt!) warten.Kommen diese nicht, so kann der Aktienkurs durchaus noch weitere 10% in die Tiefe rauschen und sich dem 61,8% Retracement auf dem Niveau von ca. 27 USD und der dort ebenfalls verlaufenden wichtigen Unterstützungszone nähern."27 USD wurden es nicht mehr erreicht. Newmont Mining hatte bereits am 25. Oktober bei 29,06 USD ein signifikantes Tief ausgebildet und steigt seitdem stetig an. Wichtig in diesem Zusammenhang war die Verteidigung des 50% Fibonacci Korrektur-Retraments und die grüne Unterstützungslinie über die Hochs im August 2014 und im Mai 2015. Beide markanten charttechnischen Marken wurden nach jeweils kurzen Fehlausbrüchen verteidigt!Die Wahrscheinlichkeit, dass die gesamte ABC-Korrektur der letzten fast 2 ½ Jahren beendet ist, ist damit sprunghaft gestiegen. Sofern das Jahrestief bei 29,06 USD nicht mehr unterschritten wird, hat Newmont ein Kurspotenzial, das die Hochs aus 2016 deutlich übertreffen kann. Neben ca. 46 USD, können sich Aktionäre für das kommende Jahr auch die Marke von 55 bis 57 USD merken!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.