BMO: Gold-ETFs auf höchstem Niveau seit 2013

Investoren kaufen weiterhin Gold in Form von ETFs, zitierte Scrap Register Bloomberg, die schätzten, dass 14,4 Tonnen am Freitag zu den goldgedeckten ETFs hinzugefügt wurden. Das markiert die größte Zunahme seit dem 26. Dezember und bringt die Gesamtbestände nun auf 2.253,20 Tonnen.Das sei der höchste Wert seit April 2013, so Analyst Colin Hamilton von BMO Global Commodities Research. "Die Freitagszunahme war der höchste Zufluss eines vollen Tages im Jahr 2019", fügte er hinzu. "Wir erwarten weitere Zuflüsse im Februar, während wir uns dem März annähern, in dem bedeutende makroökonomische Ereignisse mit bislang noch unsicheren Resultaten stattfinden werden."Die weltweiten Zentralbanken erhöhen ihre Reserven ebenfalls weiterhin. In der letzten Publikation des Internationalen Währungsfonds verzeichneten Kasachstan, Brasilien, Indien und Russland zusätzliche Käufe im November, bemerkte Hamilton.© Redaktion GoldSeiten.de