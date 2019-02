SOFAZ verdoppelt Goldanteil im Portfolio

Der staatliche Ölfonds von Aserbaidschan (SOFAZ) sieht vor, seine Goldreserven 2019 auf 100 Tonnen zu verdoppeln, sagte der Geschäftsführer Shamar Movsumov. Das geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Trend hervor."Wir wollen etwas haben, das nicht mit dem Ausfallrisiko von jemand anderem behaftet ist", sagte Movsumov. "In einer Welt, in der wir geopolitische Veränderungen, Veränderungen der Reservewährungen, Änderungen in der Dynamik zwischen Supermächten und ihren direkter Einfluss auf den Finanzsektor erleben, will man auf Nummer sicher gehen."Der Fonds konnte im letzten Jahr Verluste vermeiden, indem er keine großen Investitionen in Anleihen und vor allem Aktien tätigte, so Movsumov weiter.Das im Ausland gekaufte Gold wird nach Aserbaidschan eingeführt und in dem neuen Gebäude des SOFAZ in Baku gelagert. Auf die Frage, warum der Fonds nicht zumindest einen Teil des Golds im Ausland aufbewahren möchte, antwortete Movmusov, dass es eine rein geschäftliche Entscheidung sei und nichts mit fehlendem Vertrauen zu tun hätte."Die Rendite auf Goldinvestitionen sind so gering, dass sie bei leichten Änderungen der Einfuhrzölle auf Gold schon aufgezehrt werden könnten", sagte er dazu.© Redaktion GoldSeiten.de