Platin - Das Tauziehen geht weiter

Seit der Verteidigung der Unterstützung bei 775 USD Anfang Dezember befindet sich Platin in einer breiten Konsolidierungsphase, die sich dem Abwärtstrend seit dem Scheitern am Widerstand bei 868 USD entgegenstellt. In der Vorwoche wurde die 775 USD-Marke erneut attackiert und wieder von den Bullen verteidigt. Seither läuft ein steiler Anstieg, der jetzt den Widerstand bei 831 USD ansteuert.Die Bullen haben bei Platin aktuell wieder die Chance, das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden, indem sie den Wert über die Hürde bei 831 USD antreiben. Gelingt dies, wäre die Range verlassen und damit der Weg für eine Erholung bis 845 USD und schließlich an den Widerstand bei 868 USD frei. Scheitern sie dagegen erneut an der 831 USD-Marke, käme es zu einer Korrektur bis 806 USD. Darunter hätten die Bären das Tauziehen gewonnen und dürften Platin wieder bis 775 USD abverkaufen.