Palladium - Die entscheidende Hürde

Mitte Februar setzte bei Palladium eine Erholung ein, die den Kurs bis an den Widerstand bei 1.083 USD antrieb. Die Hürde konnte zweimal nicht überschritten werden und so setzte der Wert wieder in Richtung des Supports bei 920 USD zurück. Diese Marke wurde in der vergangenen Woche verteidigt und damit ein weiteres Verkaufssignal verhindert. Es folgte eine Erholung, die aktuell wieder über den kleineren Widerstand bei 967 USD führt.Die Verteidigung der Kreuzunterstützung bei 920 USD hat Palladium stabilisiert und eine leichte Aufwärtstrendphase eingeleitet. Allerdings wartet mit 993 USD noch die entscheidende Hürde auf die Bullen. Erst über der Marke wäre ein Kaufsignal aktiviert und mit einem weiteren Anstieg bis 1.040 und 1.083 – 1.105 USD zu rechnen.Sollten die Käufer dagegen die Erholung vorzeitig unterbrechen und der Kurs wieder unter 940 USD fallen, könnte der Support bei 920 USD direkt wieder angegriffen werden. Darunter stünde eine Verkaufswelle bis 875 USD an, die die Lage für Palladium erheblich verschlechtern würde.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)