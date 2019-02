Gold - Bullen unter Zugzwang

Anfang Januar erreichte der Goldpreis den Widerstand bei 1.301 USD und ging dort in eine kurze Konsolidierungsphase über. Mit dem anschließenden Bruch der Marke gelang den Bullen ein weiteres Kaufsignal, dem ein Anstieg an die Barriere bei 1.326 USD folgte. Am vergangenen Dienstag wurde auch diese Hürde überwunden. Allerdings stoppte der Anstieg bei 1.346 USD und es folgte es deutlicher Abverkauf, der die Zugewinne des Ausbruchs wieder zunichtemachte.Die Aufwärtstendenz bei Gold bleibt erhalten, solange der Wert nicht unter 1.319 USD zurückfällt. In diesem Fall wäre der letzte Teilanstieg neutralisiert und damit der Weg für eine Korrektur bis 1.301 USD frei. Da zugleich auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten wäre, könnte damit im großen Bild eine stärkere Konsolidierungsphase starten. Zunächst dürfte jedoch bei 1.301 USD ein weiterer Anstieg starten. Unterhalb von 1.301 USD käme es jedoch bereits zu Abgaben bis 1.275 und 1.265 USD.Erobern die Bullen die 1.326 USD-Marke dagegen dynamisch zurück, wäre mit Kursen oberhalb von 1.332 USD ein Angriff auf das Wochenhoch die Folge. Oberhalb von 1.346 USD kann sich der Aufwärtstrend dann direkt bis 1.355 und 1.366 USD ausdehnen. Spätestens bei 1.375 USD wäre dann mit einer mehrtägigen Abwärtsbewegung zu rechnen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG