Silber - Einen Schritt vom Abgrund entfernt

Nach einem Doppelboden bei 13,90 USD befand sich der Silberpreis in einer Erholung, die über die Hürde bei 15,00 USD und in der Spitze bis an den Widerstand bei 16,26 USD führte. Zwei Ausbruchsversuche scheiterten auf diesem Niveau und nach dem Unterschreiten einer die Erholung stützenden Aufwärtstrendlinie sackte der Silberpreis in den letzten Wochen in sich zusammen. Mit dem Bruch der 15,59 USD-Marke wurde Mitte Februar ein bärisches Signal generiert und durch den steilen Abverkauf bis 15,00 USD bestätigt.Die Dynamik der laufenden Verkaufswelle legt den Schluss nahe, dass auch die 15,00 USD-Marke dem Angriff der Bären nicht standhalten dürfte. Eine kurze Erholung bis 15,26 USD wäre noch möglich, ehe die Unterstützung durchbrochen und Silber bis 14,60 USD und darunter bereits bis 14,31 USD ausverkauft werden dürfte. Damit wäre zugleich das vorläufige Ende der Erholung besiegelt und im Extremfall ein Test des Supports bei 13,90 USD zu erwarten.Eine zwischenzeitliche Erholung, die den Wert über 15,26 USD führt, würde das bärische Bild der letzten Tagen nicht beeinflussen. Denn nur ein Ausbruch über den Widerstand bei 15,59 USD könnte weitere Abgaben jetzt verhindern. In diesem Fall wäre der Abverkauf seit dem hoch bei 16,22 USD neutralisiert und das Edelmetall könnte erneut bis 16,26 USD klettern. Ein Ausbruch im dritten Anlauf ist derzeit jedoch wenig wahrscheinlich.