Platin - Neue kurzfristige Erholungschancen

Kurz vor einem weiteren Verkaufssignal konnte sich Platin in der vergangenen Woche von der wichtigen Unterstützung bei 907 USD lösen und wieder an die Hürde bei 938 USD klettern. Diese wurde am Montag zurückerobert und damit ein weiteres positives Signal generiert. Zwar bleibt der übergeordnete, bei 1.095 USD im Mai eingeschlagene Abwärtstrend intakt und auch eine komplexe Seitwärtsbewegung als Zwischenerholung weiterhin möglich. Doch kurzfristig hat der Anstieg neues Erholungspotenzial eröffnet.Zunächst ist eine kleine Korrektur zu erwarten, die im Bereich von 920 USD aufgefangen werden sollte und in einen weiteren Anstieg in Richtung 975 USD münden kann. Hier wäre das Potenzial einer normalen Erholung erschöpft und mit weiteren Abgaben unter 920 USD bis 907 USD und das letzte Tief bei 900 USD zu rechnen. Darunter wäre der Abwärtstrend reaktiviert und eine Verkaufswelle bis 865 USD die Folge.Sollte der Kurs des Edelmetalls dagegen sogar über die Barriere bei 988 USD ausbrechen, wäre ein temporäres Kaufsignal aktiviert und eine Aufwärtsbewegung bis 1.032 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)