Kinross Gold fängt sich rechtzeitig

Im Anschluss an den Lauf in Richtung des Widerstandslevels bei rund 3,80 USD setzte zunehmender Verkaufsdruck das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. unter Druck. Im Bereich des SMA200 um 3,15 USD stabilisierten sich die Notierungen allerdings wieder und sofern es der Aktie nunmehr gelingt über 3,55 USD hinaus anzusteigen, könnte sich neben 3,80 USD, weiteres Potenzial bis 4,50 USD eröffnen.Unterhalb von 3,10 USD wird es allerdings kritisch, sodass man in diesem Fall vielmehr mit einem weiteren Abwärtsimpuls bis mindestens zur Unterstützungszone rund um das Niveau von 2,60 USD rechnen müsste.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.