Kitco-Umfrage: Wall & Main Street geben Gold nicht auf

Goldinvestoren mögen frustriert aufgrund der eher verhaltenen Entwicklung der Edelmetalle sein, doch sie sind noch nicht bereit, das Handtuch zu werfen. Kurzfristig bleibt die Stimmung bullisch, da Analysten der Wall wie auch Main Street einen höheren Goldpreis erwarten, so geht aus der wöchentlichen Goldpreisumfrage von Kitco News hervor.Diesmal nahmen 15 Marktexperten teil. Davon waren neun (60%) Teilnehmer der Ansicht, dass Gold in dieser Woche steigen wird. Fünf (33%) Befragte waren dem gelben Edelmetall gegenüber neutral eingestellt. Nur ein Analyst erwartet einen niedrigeren Goldpreis.Ebenso stimmten 431 Kleinanleger in der Umfrage ab. Insgesamt 103 Teilnehmer (55%) prognostizierten einen Goldpreisanstieg. Weitere 125 (29%) erwarten einen Rückgang des Metallpreises. Die verbleibenden 69 (16%) Kitco-Leser denken, dass sich das Metall in dieser Woche eher seitwärts entwickeln wird.© Redaktion GoldSeiten.de