Fondsmanager: Gold ist attraktiver als andere sichere Häfen

Eine Mischung verschiedener Faktoren könnte die Aktienkurse von Bergbauunternehmen in die Höhe treiben, so heißt es von einem Fondsmanager des Investec Global Gold Fund. "Wir denken, dass wir uns aktuell in der Erholungs- und Aufwärtsphase für Investitionen in Goldaktien befinden" erklärte George Cheveley laut International Adviser "Die Unternehmen fokussieren sich auf die Reduzierung von Kosten, die Verbesserung von Gewinnen und Cashflows sowie die Stärkung der Bilanzen. Ebenso besitzen Managementteams das Mandat, Kapital an die Aktionäre zurückzuführen, indem Dividenden ausgeschüttet, Aktien zurückgekauft und Investitionskosten niedrig gehalten werden", so Cheveley."Gold bietet keinerlei Rendite und ist demnach attraktiver verglichen mit anderen sicheren Häfen, wenn Niedrig- oder Nullzinsen vorherrschen", fügte der Fondsmanager hinzu. Die Goldaktien hätten des Weiteren von Sorgen um die weltweiten Aktienmärkte profitiert. Das scheint im vierten Quartal des letzten Jahres der Fall gewesen zu sein, als die Goldbergbauaktien in die Höhe schossen, während die wichtigsten, allgemeinen Marktindices sanken.© Redaktion GoldSeiten.de